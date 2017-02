Mastini, voglia di vittoria: a Varese c’è il Chiavenna

Le foto dell'hockey

L’Hockey Club Varese ha concluso ieri sera – giovedì 9 – il suo cammino di Coppa Italia, perdendo solo ai rigori contro il Milano sulla pista della formazione rossoblu.

3-3 il risultato finale dopo l’overtime all’Agorà, dove i Mastini si sono dimostrati molto vivaci tanto da inseguire (reti di Andreoni e Sorrenti) e acciuffare allo scadere i milanesi (con Francesco Borghi, dopo che Tesini aveva lasciato il ghiaccio per l’uomo in più di movimento) che inizialmente si erano portati sul 3-0.

Archiviato un cammino di coppa deludente, al di là della vivace prova esterna di Milano, i gialloneri sono pronti a disputare le ultime prove di campionato a partire da quella di domenica 12, quando al PalAlbani arriverà il Chiavenna. (foto Hc Chiavenna / F. Corbari)

Un match che Andreoni e soci sono decisi a vincere per diverse ragioni: anzitutto il Varese è in lizza per la nona piazza, che non qualifica ai playoff ma è un obiettivo ugualmente raggiungibile; inoltre contro la squadra verdeblu è nata una certa rivalità negli anni recenti; infine l’impegno sarà il penultimo stagionale per la truppa di Fedrizzi che contro Chiavenna può centrare gli ultimi punti, visto che la chiusura (ancora a Varese) sarà contro la capolista Appiano.

All’andata i Mastini espugnarono la pista chiavennasca per 2-3 con le reti di Principi, F. Borghi e Silva ma i verdeblu si sono rifatti nel doppio confronto in coppa. Stavolta si gioca sulla pista amica dei gialloneri a partire dalle 19,30.