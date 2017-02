“Mattone su mattone abbiamo costruito il nostro amore”

Sono venuti a ritirare il loro premio con un mazzo di rose per le donne e una scatola di cioccolatini per gli uomini. Un gesto che abbiamo apprezzato molto noi della redazione che amiamo ricevere la visita dei nostri lettori (la redazione è aperta dalle 8 del mattino alle 19 ed è a Gazzada Schianno).

Debora e Alessio si sono aggiudicati il secondo premio del nostro concorso per San Valentino (una tessera Tigros) con un video costruito con i personaggi della Lego.

Che sia la loro grande passione lo dimostra il fatto che in tasca tengono ognuno il “proprio personaggio” che utilizzano per scattare foto quando hanno l’ispirazione.

Alessio Varisco è l’amministratore, insieme ad altri, di un gruppo facebook che sta diventano di giorno in giorno più numeroso: si chiama Fotografia Costruttiva e riunisce tutti gli appassionati di Lego e di fotografia. I mini personaggi delle costruzioni sono i protagonisti delle foto scattate in giro per la provincia e a volte per il mondo. Il risultato è davvero gradevole, a volte sorprendente. Concorso San valentino 2017

“Una passione nata per caso – racconta Alessio – Io lavoro a Lavena Ponte Tresa: da sempre colleziono Lego. Avevo in tasca un piccolo personaggio e ho deciso di fargli una foto con lo sfondo del lago. Mi è piaciuto moltissimo e da allora io e mia moglie Debora lo abbiamo fatto diventare un hobby”.

Il gruppo ora ha oltre 1200 iscritti e continua a crescere: “La risposta ci ha davvero sorpreso – dice un sorridente e soddisfatto Alessio – non ce lo aspettavamo. Ci sono appassionati di foto, ma anche intere famiglie che si divertono a creare set fotografici”.

“In casa abbiamo Lego ovunque – aggiunge Debora – Inizialmente costruivamo e lasciamo montato in qualche angolo della casa, poi non è stato più possibile: non c’era più spazio. Il “gioco” delle foto ha risolto il nostro problema”.

Il video che si è classificato al secondo posto racconta la loro storia d’amore: dal fidanzamento al matrimonio. E ovviamente è ambientato nel mondo dei Lego.