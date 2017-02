Maura Aimini lascia la guida dei City Angels

Maura Aimini, varese

Maura Aimini lascia, dopo 11 anni, la guida dei City Angels di Varese.

La comunicazione è arrivata dalla sua bacheca di facebook, che ha annunciato: «So che per alcuni questa notizia sarà un po forte ma è arrivato il momento di iniziare a comunicarlo. Dopo 11 anni in questo volontariato ho dato le dimissioni irrevocabili a partire dal 1 giugno dal mio ruolo di Coordinatrice dei City Angels di Varese. Una sofferta e ponderata decisione ma sono stanca».

L’iniziativa di domenica scorsa in piazza Monte Grappa, a favore di senza tetto e animali abbandonati, era organizzata già da “dimissionaria”: «Già da 15 giorni non mi sto più occupando e non sono più responsabile della distribuzione e dei turni operativi dove non sono presente, non è stata questa la mia scelta ma ho dovuto accettare questa decisione, facendo lavorare le persone che succederanno a me. Da qui in poi mi occuperò di portare avanti le iniziative già poste in essere, fino a Estensi in Musica».

L’intenzione della Aimini, però, non è quella di abbandonare l’attività a favore dei senzatetto: «Non ho intenzione di abbandonare tutto : quando si vuole aiutare il prossimo lo si fa anche senza divisa e questa è la mia natura , penserò solo in che forma continuare a farlo, a maggio vi aggiornerò»