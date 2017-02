Maxitamponamento in via Mazzini

Foto Somma Lombardo generiche

Incidente “a catena” a Somma Lombardo, in via Mazzini. È successo – complice forse il nevischio – poco prima delle 11, nella carambola sono rimaste coinvolte cinque auto, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

(foto inviata da un lettore)

È intervenuta la Polizia Locale, mentre non è stato necessario chiamare alcuna ambulanza.