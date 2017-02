Mazzella, uno chef stellato per Villa Porro Pirelli

Foto varie

Novità a Villa Porro Pirelli. Nelle cucine della settecentesca dimora di Induno Olona, oggi albergo e location per eventi, dal 14 febbraio sarà all’opera Emanuele Mazzella, giovane emergente chef stellato.

Mazzella, classe 1982, stella Michelin dal dicembre 2015, nativo di Ischia e attivo in Italia e all’estero da diversi anni, debutterà “Al Bistrò”, questo il nuovo nome del ristorante, nel giorno di San Valentino, per una serata all’insegna della passione per la cucina e la qualità, eleganza e semplicità al tempo stesso.

“Ho raggiunto la qualifica di primo chef a 30 anni e la mia prima stella Michelin è arrivata nel dicembre del 2015; è un traguardo importante che ho colto grazie ai valori saldi che mi ha trasmesso la mia famiglia – racconta Emanuele Mazzella – ancorata all’amore per la terra e i suoi frutti. Anche a Induno, in un posto splendido che vorrei contribuire a rilanciare alla grande con i miei piatti, starò attento a valorizzare le golosità e le eccellenze locali: la prima cosa che mi viene in mente e su cui sto già lavorando duramente con la mia brigata è la birra”.

Quasi inevitabile la partnership con Poretti, la cui splendida birreria liberty sorge a pochi metri di distanza da Villa Porro Pirelli, ma l’attenzione è alta anche su altre produzioni locali: “io vado oltre il mito e cerco produzioni magari di nicchia purché affidabili e di alta qualità; il territorio del Varesotto mi darà certo grandi soddisfazioni”.

“I miei piatti migliori nascono dalla continua sperimentazione – prosegue il giovane chef – Con la primavera mi piacerà lavorare con i prodotti della terra, giocando con colori e consistenze diverse, in una fusione tra i valori del territorio e le mie origini ischitane. Il menù varierà spesso, sulla base della disponibilità dei prodotti di stagione. Sono convinto che nutrirsi in modo sano e naturale sia innanzitutto una forma di rispetto verso sé stessi. La mia cucina risponde a questi valori”.

Prosegue in questo modo il programma di rilancio della Villa Porro Pirelli, avviato da Hotel alla Salute srl – Salute Hospitality Group e che ora si arricchisce di nuovi e stimolanti impulsi – commentano gli esponenti del Gruppo SHG: “i tempi sono difficili ma abbiamo la ferma intenzione e l’ambizioso progetto di riportare nei prossimi mesi e anni questa struttura agli antichi fasti e restituirla a una clientela nazionale e internazionale attenta e giustamente esigente. Stiamo investendo molto nella villa e stiamo riuscendo a ottenere risultati importanti. Portare a Induno, in Villa Porro Pirelli, un prestigioso chef stellato è un ulteriore passo in questa direzione”.