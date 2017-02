Medicina sportiva: come si sta in bici

Bicicletta Diablo 20

Riparte la stagione della bicicletta, ripartono le serate di medicina sportiva promosse dal G.C. Avis Luino.

Un evento straordinario quello di sabato 4 marzo alle ore 20,30 presso la sede in Viale Rimembranze 2 a Luino.

Il tema dell’incontro: “Analisi biomeccanica: la posizione in bici”.

«Il titolo può forse intimorire, ma sicuramente, conosciuto il nome di colui che sarà il protagonista della serata ed anche il relatore, siamo convinti che anche i ciclisti più “timidi” non perderanno l’occasione di vedere, ascoltare e salutare un ciclista professionista, che dal 1992 al 2006,anno in cui ha lasciato, ha dato lustro internazionale al ciclismo italiano – raccontano gli organizzatori – . Troppo lungo sarebbe elencare le vittorie italiane ed estere che hanno accompagnato i suoi 14 anni di carriera professionistica. Ma, non sarà necessario, perché svelato il suo nome tutti i praticanti e gli amanti del ciclismo lo riconosceranno e non vorranno perdere questa straordinaria occasione.

Lasciata la bici, per la sua professionalità ed esperienza , è ancora al “servizio” del ciclismo come commentatore di gare ciclistiche per EUROSPORT.

Per coloro, credo pochi, che ancora non avessero capito il nome del protagonista della serata di Sabato 4 marzo alle 20,30 in Viale Rimembranze 2, il G.C. Avis Luino è Wladimir Belli, vi aspettano numerosi per una occasione, una serata da non perdere».