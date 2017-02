Mercoledì di recuperi: vittoria per la Sestese

Le immagini dei dilettanti

È stato un mercoledì sera di recuperi per i dilettanti e non sono mancate le emozioni.

Per il campionato di Eccellenza vittoria in chiave salvezza per la Sestese, che al “Milano” compie una mezza impresa e batte il Brera 2-0. La squadra di mister Fiorenzo Roncari, in 10 dopo appena 4’ per l’espulsione di Cozzi, trova una grande vittoria grazie alla doppietta di Blanda. Con questi tre punti, la Sestese raggiunge in classifica proprio i milanesi.

CLASSIFICA: Arconatese 45; Pavia 43; Verbano 42; Ardor Lazzate 36; Busto 81 35; Sancolombano 30; Lomellina 28; Fenegrò 27; Fbc Saronno, Union Cassano 26; Calvairate 23; Trezzano, Accademia Pavese 20; Sestese, Brera 18; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 12.

In Promozione lo scontro salvezza tra Tradate e Cairate regala tante emozioni con sei reti, ma il 3-3 finale non accontenta nessuna delle contendenti. Il punto raccolto non basta al Tradate per risalire posizioni, mentre sa di brodino per il Cairate, che aggancia a quota 14 il Garbagnate, rimanendo però sempre sul fondo della graduatoria. Giovedì alle ore 20 l’altro recupero tra Gavirate e Morazzone.

CLASSIFICA: Castellanzese 52; Base 96 37; Gavirate 36; Uboldese 34; Mariano 32; Olimpia, Vergiatese 30; Morazzone 24; Lentatese 22; Castanese, Besnatese 21; Solaro 20; Brebbia 18; Tradate 15; Garbagnate, Cairate 14.

Nel recupero di Prima Categoria, la capolista Guanzatese regola 3-1 il Luino e si porta a +4 dalla Belfortese seconda in classifica. I luinesi invece continuano a rimanere nei bassifondi della graduatoria.

CLASSIFICA: Guanzatese 44; Belfortese 40; Valceresio 35; Cas Sacconago, Fagnano 32; Arsaghese, Gorla Maggiore 30; Vanzaghellese 24; Antoniana 23; Solbiatese 20; Tre Valli, Mozzatese, Viggiù 17; Robur Saronno 16; Luino 13; Gerenzanese 11.