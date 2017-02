Mercoledì ultimo appuntamento con il cinema a 2 euro

cinema film pellicole locandine

Termina mercoledì 8 febbraio l’iniziativa Cinema2Day, cominciata a settembre grazie alla collaborazione tra il Ministero dei Beni culturali e le diverse associazioni di distribuzione nazionali. Ogni secondo mercoledì del mese, infatti, si poteva acquistare il biglietto del cinema a 2 euro, ma solo nei cinema convenzionati all’iniziativa.

In provincia, per questo ultimo giorno, partecipano: a Varese le sale Filmstudio ’90, il multiple Impero, il cinema Nuovo: a Tradate la multisala Starplex; a Busto il cinema Sociale; a Gallarate il Cinelandia; a Luino il cinema Sociale. Fuori provincia ci sono: a Cerro Maggiore il The Space Cinema, Qui la programmazione di tutte le sale della provincia.

L’iniziativa, promossa dal Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM – Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, è valida ogni secondo mercoledì del mese.