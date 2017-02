Messi i defibrillatori, impariamo a usarli

defibrillatore Cassano Magnago

La Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago ha organizzato per il giorno mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 20.30 in Villa Oliva la presentazione di un “Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce basic life support and defibrillation”.

Con il termine basic life support and defibrillation (BLSD) (sostegno cardiorespiratorio di base e defibrillazione) si intende un insieme di manovre d’emergenza in grado di trattare l’arresto cardiocircolatorio mediante un rapido riconoscimento e un intervento di rianimazione, atto a ritardare danni anossici cerebrali irreversibili, in attesa dell’arrivo del Pronto Soccorso (ambulanza e automedica) e praticare la defibrillazione appena disponibile sul posto un DAE.

«A seguito del grande investimento effettuato dall’Amministrazione Comunale in questi anni, con il progetto “Cassano col cuore”, per dotare di defibrillatore tutte le scuole, tutti gli impianti sportivi ed i luoghi sensibili cittadini – spiega il sindaco Nicola Poliseno – riteniamo opportuno promuovere a tutta la Città un corso per un utilizzo consapevole. Attualmente a Cassano Magnago sono circa un centinaio le persone che hanno fatto uno specifico corso di utilizzo del DAE e nostro compito è quello di aumentare questo numero per una Città più sicura e pronta».

Questa serata è rivolta alle associazioni cassanesi ed ai cittadini che vogliono partecipare al corso di rianimazione che si terrà presso la CRI.