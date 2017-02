Meta-networker in spirit a Showcase Gallery

pittori, quadri, dipinti, sculture

Inaugura sabato 18 febbraio alla Showcase Gallery la mostra di Ruggero Maggi “I meta – networker in spirit”. Maggi è un artista poliedrico che dagli anni ’70, utilizzando materiali eterogenei, si è occupato prima di “Poesia Visiva”, “Mail Art”, di “Copy Art” e successivamente di “Laser Art”.

Ha ravvivato in continuazione la sua poetica espressiva attraverso una dinamica e fertile sperimentazione e da figura cosmopolita, ha saputo proporre un ironico stravolgimento della realtà emozionante e poetica.

Nei suoi quadri riproduce con maniacale precisione, non l’oggetto fine a sé stesso, ma la sua immagine e in un universo quasi reale e palpabile, inserisce l’elemento “diatonico” e “significante”, permeato da uno sguardo ironico e distaccato.

Mantenendo ferma ed incisiva la carica critica eversiva e riflessiva delle sue opere, dà forma ad un dinamismo capace di conciliare la dimensione spaziale con quella temporale. Anche lo schema dimensionale dell’oggetto, che altro non fa che enfatizzare la solitudine dell’uomo, gioca con la scala dei valori; ciò che “micro” diventa “significante” di una visione assoluta, e ciò che è “macro” perde la sua forza iconografica.

Le composizioni di Ruggero Maggi sono equilibrate e fluide, hanno la leggerezza e l’incisività della musica e riescono attraverso il tratto elegante a sfumare le angosce e i timori in un clima di ironica tensione, nel quale il capovolgimento della normalità non è che il volto nascosto della realtà del quotidiano.

Nelle sue composizioni organizzate, in cui i ritmi sono lineari, il colore viene quasi annullato e gli spazi incongrui in cui sono inserite “le immagini del reale” sono evocativi della profondità dell’inconscio e dello sguardo dell’artista, che contempla le angosce del nostro tempo con un’accorata comprensione.

Testi critici di Palmira Rigamonti e Pierre Restany.

SHOWCASES GALLERY Via San Martino, 11 – 21100 Varese

Dal 18-02-2017 al 17-03-2017

VERNISSAGE: Sabato 18 febbraio 2017 ore 17.30

Orario: 9.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30

Sabato e Domenica su appuntamento

SHOWCASES GALLERY è un progetto di Franco Crugnola Studio di architettura, via San Martino,11 – 21100 Varese

Per info 338.2303595