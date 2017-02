Michele Cremona capogruppo di Lega Nord-Forza Italia

municipio venegono superiore

Dopo la spaccatura della maggioranza in consiglio comunale, Michele Cremona è stato nominato alla guida del gruppo consiliare Lega Nord-Forza Italia (ex Popolo della Libertà).

«In considerazione delle dichiarazioni espresse dai Consiglieri Bonacci Franco e Pirrone Onofrio durante il Consiglio Comunale del giorno 9 febbraio – si legge nella lettera firmata dai consiglieri di maggioranza Bulgheroni Marta Francesca, Cremona Michele, Limido Maria Luisa, Maggi Olga Stefania e Zanella Marco – e, del loro distacco dal gruppo consiliare di maggioranza con conseguente spostamento all’opposizione, confermiamo la nomina del Consigliere Cremona Michele a Capogruppo del gruppo consiliare di cui alla lista Lega Nord-Forza Italia (ex Popolo della Libertà)».

E aggiungono, riferendosi ai due consiglieri passate nelle fila della minoranza: «A norma dell’art. 13 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione ed il Funzionamento degli Organi Collegiali del Comune di Venegono Superiore, non può coesistere in Consiglio Comunale un autonomo ed asserito “gruppo” di Forza Italia: I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono il gruppo consiliare. 2. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare».