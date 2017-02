Migliorano le condizioni dell’uomo in scooter che si è scontrato con un camion

Incidente scooter camion Solbiate Arno

L’uomo di 40 anni che a bordo del suo motorino si è scontrato con un autoarticolato nel pomeriggio di martedì 14 febbraio a Solbiate Arno si trova ancora ricoverato nel reparto di neurorianimazione all’ospedale di Varese.

Galleria fotografica Incidente scooter camion Solbiate Arno 4 di 7

Risulta aver riportato un serio trauma cranico e la prognosi è riservata ma complessivamente le sue condizioni sembrano migliorate.

L’uomo ha sbattuto contro la fiancata di un autoarticolato uscito da un’azienda che si affaccia sulla via Caronno varesino. Le sue condizioni erano parse molto gravi tanto che è stato immediatamente intubato e portato in ospedale a Varese in elicottero.