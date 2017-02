Migranti, una mostra con le storie di chi si mette in viaggio

Foto varie

Una mostra per ripercorrere le vicende umane di chi si mette in viaggio lungo le pericolose tratte delle migrazioni.

Il Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese, in collaborazione con numerose altre associazioni organizza dal 18 al 25 Febbraio la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro“, realizzata per la XXXVII edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Questa mattina la mostra è presentata in diretta in Comune a Varese .

La mostra sarà allestita al Salone espositivo VareseVive via Lonati angolo via San Francesco – Varese (tra ex Liceo Musicale e ingresso Parcheggio ACI).