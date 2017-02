“M’illumino di meno 2017″: tutti gli eventi a Varese e in provincia

Foto varie

Torna venerdì 24 febbraio l’iniziativa “M’illumino di meno“, la giornata del risparmio energetico promossa per il tredicesimo anno da Radio Due e dalla popolare trasmissione “Caterpillar”.

Tante le iniziative a Varese e in provincia, molte in programma anche nel fine settimana. Ecco le prime arrivate in redazione.

L’articolo è in continuo aggiornamento. Segnalate le vostre iniziative a redazione@varesenews.it

AZZATE – Teatro e cena a lume di candela. E’ il suggerimento della Proloco e del Comune di Azzate, che per venerdì 24 consigliano di spegnere la Tv e andarsi a godere il musical “Ciao amore ciao. Tenco e Dalida tra musica e amore” al Teatro Castellani. > LO SPETTACOLO

Dalle 19 alle 20 nei bar e ristoranti aderenti si cena “a basso impatto luminoso” mentre l’associazione Runners organizza la 9° edizione di “Cena al lume di candela” > LA LOCANDINA

BISUSCHIO – Venerdì 24 febbraio gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado incontreranno l’onorevole varesina Maria Chiara Gadda, prima firmataria della nuova legge sulla riduzione degli sprechi, da quello alimentare a quello energetico. Alla sera, alle 20.30 nel Salone comunale, i ragazzi e l’onorevole Gadda presenteranno i lavori realizzati su questo tema alle famiglie.

GAVIRATE – La Provincia di Varese aderisce con un’iniziativa rivolta a grandi e bambini: venerdì 24 febbraio al Chiostro di Voltorre i più piccoli costruiranno lanternine riciclate e per tutti una visita molto suggestiva > LEGGI QUI

OLGIATE OLONA – Venerdì 24 febbraio si svolge «M’Illumino di Meno 2017- CondiVivo», la festa del risparmio energetico > LEGGI QUI

TRADATE – Sabato 25 febbraio, l’associazione Coccodè Laboratori per una vita sostenibile e NaturaSì di Tradate aderiscono all’iniziativa proponendo un corso dedicato alla cucina ecosostenibile, dove ciò che viene normalmente scartato diventerà un piatto gustoso e inaspettato > LEGGI QUI

VEDANO OLONA – Venerdì 24 febbraio dalle 17.30 alle 19 l’Assessorato all’ambiente organizza un momento di simbolico “silenzio energetico” per aderire all’iniziativa > LEGGI QUI