Il Chiostro a lume di candela per “M’illumino di meno”

Gavirate - Il chiostro di Voltorre

Venerdì 24 febbraio la Provincia di Varese, con Altrementi – ReMida Varese e in collaborazione con Beautiful Varese International Association – partecipa alla 13esima edizione di “M’illumino di Meno” con una bella iniziativa al Chiostro di Voltorre, a Gavirate.

Alle 17.00 ci si prepara con un divertente laboratorio manuale con SpeedyCreativa dedicato a bambini e famiglie, per trasformare i vasetti di vetro di scarto in bellissimi porta-lumini che si accenderanno per scoprire le parti più misteriose del Chiostro (per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi con un’mail a remida.varese@gmail.com).

Alle 18.00 nel Chiostro ci sarà la presentazione dell’iniziativa M’Illumino di meno, con lo spegnimento delle luci che prelude alla visita guidata a lume di candela, con la guida turistica Albertina Galli. La visita, che avrà inizio alle 18.15, si svolge in gruppi di massimo 20 persone, e anche in questo caso per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi inviando email a albertina.gallidm@gmail.com).

Per tutto il pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sarà possibile visitare la mostra “Pinocchio” di Ettore Antonini.