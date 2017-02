Luci spente in piazzetta della pace e a Villa Aliverti

Vedano Olona - varie

Venerdì 24 febbraio dalle 17.30 alle ore 19 il Comune di Vedano Olona terrà spente le luci di Villa Aliverti e della Piazzetta della Pace.

Un simbolico “silenzio energetico” per aderire a “M’illumino di meno”, l’iniziativa di Radio 2 dedicata alla giornata del risparmio energetico, e invita tutti i cittadini, gli enti, le associazioni e le attività commerciali e produttive a partecipare.

“Come? Spegnendo le luci quando non servono, rinunciando per un giorno all’auto e andando a fare la spesa o al lavoro in bicicletta, spegnendo o abbassando le luci di casa o del posto di lavoro, cucinando a basso impatto ambientale, diffondendo il messaggio – spiega l’assessore all’Ambiente Giorgia Adamoli – Un simbolico “silenzio energetico” per sottolineare l’importanza sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia”.