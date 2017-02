Minaccia la compagna con un coltello da macellaio, denunciato

incidenti varie

Minacciava la propria compagna con un coltellaccio da macellaio con una lama da 42 centimetri e quando sono arrivati i carabinieri l’ha gettato nell’aiuola del condominio, pensando di farla franca.

Nel corso della nottata di lunedì i militari, grazie all’allarme lanciato dai vicini di casa, hanno sventato in via Alba quella che poteva essere una tragedia. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno denunciato un sudamericano 20enne, nato in El Salvador, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I militari operanti, intervenuti su richiesta di numerosi residenti del condominio per una violenta lite all’interno di un’abitazione. Qui hanno trovato il giovane molto agitato in seguito alla violenta lite con la compagna 25enne sua connazionale.

Il giovane, alla vista della pattuglia dell’arma sopraggiunta nel condominio, aveva gettato il grosso coltello nell’ aiuola condominiale, tentando di evitare il rinvenimento dello stesso ma che i carabinieri, a seguito di una approfondita ricerca, sono riusciti a ritrovare. L’arma bianca è stata sequestrata.

L’impressione dei carabinieri, corroborate da alcune spontanee frasi rilasciate dai residenti, fanno ritenere che l’intervento tempestivo dei militari ha forse evitato uno dei tanti episodi di sangue di cui troppo spesso si ha notizia.