Missione in Oman per Santaromita e Napolitano

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Le strade del ciclismo moderno portano i corridori sempre più spesso in Paesi che non hanno mai avuto nulla a che fare con il pedale. Il recente ingresso nel mondo delle biciclette da parte dei danarosi sceicchi arabi ha però cambiato il panorama di questa disciplina che, oltre ad avere squadre sostenute dalle nazioni del Golfo Arabo, ha portato il gruppo a partecipare a corse mediorientali soprattutto in preparazione ai grandi appuntamenti europei.

È il caso del Tour of Oman, gara giunta alla settima edizione e organizzata dall’ASO, ovvero dal Tour de France, che lo scorso anno fu vinta dal numero uno del ciclismo italiano, Vincenzo Nibali. La corsa è articolata su sei tappe: si comincia martedì 14 febbraio e si termina domenica 19.

Assente lo “Squalo dello Stretto”, il corridore azzurro più in vista sarà Fabio Aru (Astana), ma sono tanti i nomi importanti pronti a darsi battaglia in Oman. Non manca anche una rappresentanza varesina: in gara ci saranno infatti Ivan Santaromita e Danilo Napolitano. Il primo, valceresino di Clivio, veste i colori della Nippo-Fantini; il secondo è nativo di Vittoria (in Sicilia) ma da diversi anni risiede a Vergiate. Per Santaromita si tratta di un “ritorno” in medioriente visto che l’anno scorso ha vestito i colori della (deludente) squadra Dubai Skydive; Napolitano ora gareggia per la squadra belga della Wanty Gobert e può provare uno dei sui sprint nelle tappe pianeggianti dell’Oman.

RAVASI IN LIGURIA – Sarà invece il Trofeo Laigueglia di domenica 12 febbraio il secondo appuntamento stagionale per il besnatese Edward Ravasi, neoprofessionista con la maglia della Uae Abu Dhabi, squadra di World Tour che ha sostituito la “vecchia” Lampre conservandone però la struttura e la matrice italiana. Il “Laigueglia” è stato per tanti anni la gara d’apertura della stagione italiana (ora la prima è il Gp Costa degli Etruschi vinto da Ulissi) e resta un appuntamento ambito soprattutto per chi vuole entrare presto in forma.