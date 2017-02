Missoni porta in passerella i diritti umani contro Trump e le divisioni

Era appena finita la sfilata della nuova collezione quando Angela Missoni ha preso il microfono ed è salita in passerella. Non per ringraziare o salutare ma per rilanciare la battaglia per i diritti umani.

«Sento il bisogno di riconoscere che in un tempo di incertezze c’è sempre un legame tra noi che ci rende forti e sicuri: il legame che unisce coloro che rispettano i diritti umani di ogni persona» ha detto, prima di invitare tutti a «venire in passerella insieme a me e alla mia famiglia» per mostrare «al mondo che siamo uniti e che non abbiamo paura». Poche, forti parole accompagnate poi da un ballo sulle note di people have the power, di Patty Smith.

Un messaggio rafforzato ancor di più da quello che tutti i presenti alla sfilata hanno trovato sulla propria sedia, il cappellino di lana rosa usato dal “pussyhat project” durante le marce contro le politiche di Donald Trump e diventato simbolo della lotta contro la marginalizzazione delle donne e in favore dei diritti umani. Un movimento che i Missoni hanno voluto portare sotto i riflettori della settimana della moda spinti proprio dal pensiero di Angela.

La stilista ha infatti spiegato in un’intervista a Repubblica che «le immagini di tutte quelle donne scese in strada mi hanno toccato tantissimo. Ho iniziato a interrogarmi su cosa potessi fare per dare il mio contributo. E ho pensato che la mia sfilata di lavoro potesse essere l’occasione per dire che la moda è contro qualsiasi tipo di abuso e contro chiunque non sia a favore delle minoranze. Perché dobbiamo dirlo forte [e] io ho la grande fortuna di avere un pubblico che mi può ascoltare».

Tutte le informazioni sul movimento sono disponibili (in inglese) sul sito di Pussyhat Project dove si può anche capire come partecipare alla prossima iniziativa globale in programma per l’8 marzo.