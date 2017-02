Mobilità, potenziate le linee di bus e tram

Foto varie

Potenziare il trasporto pubblico in periferia. Privilegiare i collegamenti interni ai quartieri e verso il centro. Migliorare e velocizzare gli spostamenti, questi gli obiettivi della rimodulazione della rete tramviaria e del potenziamento dei bus periferici che l’Amministrazione ha proposto alla Commissione consiliare Mobilità, Trasporti, Politiche ambientali e presenterà a partire dalla prossima settimana alla Consulta dei Municipi.

“La rimodulazione che proponiamo cambia la prospettiva del trasporto pubblico a Milano con una razionalizzazione e un potenziamento della mobilità di quartiere – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Trasporti -. Teniamo conto della necessità di intensificare gli spostamenti, velocizzarli e renderli più efficienti su brevi e lunghe direttrici. Presenteremo la nostra proposta affinché venga condivisa e raccolga eventuali suggerimenti. Sarà più facile e veloce accompagnare i figli a scuola, andare in biblioteca, al mercato ma anche raggiungere velocemente le linee dei lunghi spostamenti, delle metropolitane e del passante ferroviario”.

Le modifiche proposte – questa è l’ultima versione del progetto sulla quale gli uffici stanno lavorando – tengono conto di quanto anticipato il 12 dicembre 2016 a “Fare Milano” e, una volta completato il percorso di presentazione e raccolta di osservazioni, potrebbero entrare in esercizio a partire dall’inizio della primavera per quanto riguarda le linee tramviarie e da ottobre-dicembre per quanto riguarda le linee dei quartieri. Gli interventi di potenziamento riguardano 17 linee di bus in 37 quartieri della città, in tutti i 9 municipi.

Le risorse di vett*km necessarie saranno individuate all’interno delle quantità complessive definite per il 2017 nel Comitato tecnico TPL Comune-ATM dello scorso 18 gennaio 2017, equivalenti a circa 142 milioni di vett*km e corrispondenti allo stanziamento di 732 milioni di euro, indicato per il TPL nella proposta di bilancio preventivo 2017, con la rimodulazione verranno risparmiati circa 500 mila vett*km che saranno reinvestiti nelle linee di quartiere mantenendo lo stesso numero di vett*km e le stesse risorse.

Preferenziamento semaforico

La prima rivoluzione riguarda il preferenziamento semaforico delle linee tramviarie radiali periferia-centro. Un progetto fino a oggi sperimentale che ha riguardato alcune linee ma che verrà esteso a: 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 31 entro i primi mesi del 2018.

Con l’investimento sul sistema semaforico di 3 milioni di euro stanziato lo scorso dicembre verrà sviluppato e perfezionato anche il sistema di comunicazione fra centrale operativa Atm e centrale di controllo del traffico. Sulla base delle posizioni, in continuo aggiornamento, un software centrale elabora le previsioni di arrivo dei mezzi alle intersezioni semaforizzate e le invia ai sistemi di controllo che attuano le modifiche dinamiche ai piani, per far trovare il verde al tram in arrivo.

Il sistema viene attualmente testato sull’aumento della frequenza di aggiornamento delle posizioni dei mezzi trasmesse alla centrale di controllo del traffico e sul miglioramento degli algoritmi di previsione d’arrivo alle intersezioni. Contemporaneamente, è stato avviato il piano di messa a sistema, svecchiamento e rinnovo delle tecnologie di centralizzazione semaforica che riguarda i 726 impianti presenti sul territorio di Milano che saranno tutti collegati con la Centrale del Traffico entro il 2017.

In questo modo si prevede che entro i primi mesi del 2018 tutte le linee tranviarie oggetto del progetto saranno preferenziate e potranno avere miglioramenti della velocità, di maggiore regolarità e accessibilità. Le linee con preferenziamento semaforico sono le attuali: 4, 7, 9, 12, 14, 15, 24, 27, 31.

Riforma dei percorsi di alcune linee tranviarie che collegano i quartieri di periferia con il centro o lo attraversano: 15, 19, 23, 24, 27

La riforma dei tram permette di semplificare alcuni percorsi e quindi di favorire la velocizzazione, regolarità e frequenza, rendendo maggiormente possibile il preferenziamento semaforico delle linee. La riforma dei tram che è attualmente in definizione in sede di comitato tecnico mantiene ed efficienta i collegamenti dei quartieri di periferia con il centro attraverso le seguenti linee:

• tram 15, collegamento tra Rozzano-Gratosoglio e centro (Duomo-via Dogana), attualmente Duomo-p.zza Fontana;

• tram 19 + 23, collegamento tra Roserio (ospedale Sacco) – VI Febbraio – centro (Duomo-Orefici/Mazzini/Larga) – porta Vittoria – p.zza 5 Giornate – Lambrate, sommando l’attuale 19 (Roserio-Cairoli) con l’attuale 23 (VI Febbraio-Lambrate); mantiene collegamento con centro, migliorando il collegamento da Roserio che attualmente arriva in Cairoli dando ora connessione diretta M1 M3 e numerose linee tranviarie

• tram 24, collegamento tra Vigentino e centro Duomo- via Larga/piazza Fontana anziché Duomo-via Dogana;

• tram 27, collegamento tra Ungheria e Duomo-p.zza Fontana, mantiene il collegamento con il centro ma in Duomo-p.zza Fontana anziché in Duomo-Mazzini/Orefici e non prosegue per VI Febbraio, percorso effettuato oggi dalla nuova linea 19+23;

Potenziamento linee del trasporto pubblico locale nei quartieri

Questo piano riprende le segnalazioni pervenute agli uffici dell’assessorato e della direzione mobilità e ambiente nel corso del 2015 e 2016 da parte di cittadini, Comitati, Municipi, e individua una serie di azioni di potenziamento (miglioramento del percorso o cambiamenti di frequenze) per 17 linee di bus, rinforzando il servizio del trasporto pubblico locale in 37 quartieri della città per tutti i 9 Municipi.

Municipio 1

• linea 73, prolungamento: Linate – Larga/Verziere prolungata a piazza Diaz, migliorando la connessione con M3 e molte linee di superficie, mantenendo quella con M1 (oggi termina a S.Babila, senza connessione M3 e le altre molte linee del Duomo);

• tram 9, preferenziamento semaforico e ristrutturazione delle fermate con adeguamento dell’accessibilità;

Municipio 2

• potenziamento linea 86, quartiere Adriano: inserimento di nuove corse da via Adriano a Precotto M1 per migliorare il servizio di collegamento del quartiere Adriano con la M1, in attesa dei lavori del prolungamento tram 7 già finanziati;

• tram 7, preferenziamento semaforico;

• linea 87: creazione banchine di fermata in via Ferrante Aporti per aumentare posti auto residenti;

Municipio 3

• prolungamento linea 45, quartieri Ponte Lambro, Forlanini, Aquabella/Argonne, Città Studi; linea da Ponte Lambro – Forlanini, prolungata a Lambrate M2 attraverso Mezzofanti – Murani – Golgi – Lambrate M2, collegando il quartiere Aquabella/Argonne con Città studi e Lambrate M2;

• potenziamento frequenza linea 75, quartieri Rizzoli, Feltre, Lambrate, Rubattino, Ortica migliorando l’accessibilità al mezzo pubblico soprattutto del quartiere Rizzoli;

Municipio 4

• prolungamento linea 45, quartieri Ponte Lambro, Forlanini, Aquabella/Argonne, Città Studi prolungata a Lambrate M2 attraverso Mezzofanti – Murani – Golgi – Lambrate M2, collegando i quartieri periferici Ponte Lambro e Forlanini con le linee ferroviarie alla fermata Forlanini, Città Studi e Lambrate M2 (prolungamento da Forlanini verso Lambrate rispetto a oggi che rimane su viale Corsica e c.so 22 Marzo, senza nessuna connessione metropolitana e su tratta dove esistono altre linee verso il centro);

• prolungamento linea 77, quartieri Chiaravalle e Corvetto. Linea da Chiaravalle, S.Dionigi, Corvetto, Brenta prolungata a piazzale Lodi, collegando direttamente i quartieri di Chiaravalle, S.Dionigi, Corvetto oltre che con M3 Lodi, direttamente anche con S9 p.ta Romana, 90/91, 92 e la 65 per H Policlinico e Università Statale). Attualmente ferma in Brenta con minori interscambi diretti;

• prolungamento linea 73: Linate – Larga/Verziere prolungata a piazza Diaz, migliorando la connessione con M3 e molte linee di superficie, mantenendo connessione con M1 (oggi termina a S.Babila, senza connessione M3 e le altre molte linee del Duomo);

• tram 24, collegamento tra Vigentino e centro (Duomo:Larga/Fontana), preferenziamento semaforico, mantiene collegamento con centro ma in p.zza Fontana anzichè via Dogana;

• tram 12: mantenuto il percorso attuale. Preferenziamento semaforico e ristrutturazione delle fermate con adeguamento dell’accessibilità;

Municipio 5

• potenziamento linea 71, quartieri Chiesa Rossa, Stadera, Spezia: da Romolo M2 a Famagosta M2, aumento della frequenza per migliorare il collegamento dei quartieri Chiesa Rossa/Stadera/Spezia con l’Ospedale S.Paolo, linea M2 e con la cerchia dei Bastioni;

• miglioramento percorso linea 46, quartieri Cantalupa e Binda: da Cantalupa a Famagosta M2, introducendo il passaggio nel quartiere Binda in entrambe le direzioni, previa la realizzazione di alcune opere stradali necessarie (oggi in direzione sud percorre solamente l’autostrada non collegando il quartiere Binda);

• tram 15, collegamento tra Rozzano-Gratosoglio e centro (Duomo-via Dogana), preferenziamento semaforico, mantiene collegamento con centro, migliorandolo da attuale Duomo-p.zza Fontana;

• tram 24, collegamento tra Vigentino e centro (Duomo-Larga/Fontana), preferenziamento semaforico, mantiene collegamento con centro ma in p.zza Fontana anziché via Dogana;

Municipio 6

• potenziamento linea 71, quartieri Barona e S.Ambrogio: da Romolo M2 a Famagosta M2 aumento della frequenza per migliorare il collegamento dei quartieri Barona e S.Ambrogio con la M2, l’ospedale S.Paolo e con la cerchia dei Bastioni;

• miglioramento percorso linea 47, quartieri Ronchetto sul naviglio e Barona: prolungamento per meglio collegare il quartiere Ronchetto con via Faenza piazza Miani e le scuole del comprensorio Ilaria Alpi – S. Colombano – Tre castelli – Salerno;

• tram 14, quartieri Giambellino, Lorenteggio, Solari: inserimento nuove corse tra Giambellino e Duomo (Orefici/Torino), necessarie per sostenere il maggiore carico sulla linea a causa dei cantieri M4; preferenziamento semaforico;

• linee 50-58, quartieri Giambellino, Lorenteggio, Foppa, miglioramento percorsi: miglioramenti dei percorsi lungo l’asse Lorenteggio – Misurata – Costanza e Foppa per mitigare i disagi cantieri M4;

Municipio 7

• linea 80, quartiere Figino, prolungamento del 50% delle corse (ricomprendendo anche il percorso della 72) da Quinto Romano a Figino – Molino Dorino – piazzale Cimitero Maggiore, collegando meglio il quartiere Figino con l’asse di via Novara (supermercati, scuole, mercati settimanali), M5 San Siro, M1 De Angeli con frequenza significativa, collegamento che oggi il quartiere Figino ha solo interscambiando 72 e 80;

• linea 63, quartiere Baggio, prolungamento del 50% delle corse provenienti da Baggio oltre Bisceglie fino a M1 De Angeli collegando meglio il quartiere di Baggio con scuole e servizi commerciali lungo l’asse via Novara, via Rembrant, via Rubens;

Municipio 8

• linea 35, quartieri Cascina Merlata, Stephenson, Porretta/parco Certosa, nuova linea: M1 Molino Dorino – Cascina Merlata – Stephenson – Porretta/parco Certosa – Bovisasca – M3 Affori FN, fornendo il servizio di trasporto pubblico a nuovi quartieri attualmente sprovvisti, collegandoli con M1, M3 e le linee tranviarie dirette al centro;

• linea 64, quartiere Trenno, potenziamento frequenze per quartiere Trenno, migliorando il collegamento con l’asse di via Novara – De Angeli M1, oltre a quello con Bonola M1;

• tram 19+23, collegamento tra Roserio (H.Sacco)-Certosa-Accursio e centro (Duomo-Orefici/Torino e p.zza Fontana), attuale 19 (Roserio-Cairoli); mantiene collegamento con centro, in Duomo:piazza Fontana passando per Duomo-Orefici/Mazzini con connessione diretta M1 M3 e numerose linee tranviarie per proseguire fino a Lambrate;

• tram 12: mantenuto intero percorso. Preferenziamento semaforico

Municipio 9

• linea 35, quartiere Bovisasca, nuova linea: M1 Molino Dorino – Cascina Merlata – Stephenson – Porretta/parco Certosa – Bovisasca – M3 Affori FN, potenziando il collegamento tra il quartiere Bovisasca e M3 Affori FN, oggi realizzato dalla 41 però poco frequente e con un percorso più lungo;

• linea 70, quartieri Bruzzano, Affori, Dergano, Maciachini, prolungamento: Bruzzano – Affori – Dergano – M3 Maciachini prolungando in Farini – Ceresio/Monumentale, meglio collegando i quartieri con Asl, servizi commerciali e M5 M2;

• linea 82, quartiere Bovisa, prolungamento da Maciachini a Zara/Marche offrendo un collegamento diretto con M5 e interscambio con la 60;

• tram 4: Niguarda (parcoNord)-Castello, preferenziamento semaforico;

• tram 31: Cinisello Balsamo-Bignami-BicoccaM5, preferenziamento semaforico.