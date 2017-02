Modifiche al Pgt, giovedì consiglio comunale urgente

Convocato un consiglio comunale urgente per giovedì sera, 2 febbraio, alle 21, con eventuale seconda convocazione per venerdì 3. Un solo punto all’ordine del giorno, dedicato all'”Adozione Variante Al Pgt Vigente Per Correzioni Cartografiche E Altre Modifiche Minori Correlate, Ai Sensi Dell’art. 13 Della L.R. N.12/2005 E S.M.I”.