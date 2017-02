Molina, l’assessore Molinari è preplesso

Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali

“E’ preoccupante che il commissario nominato dalla Regione abbia cambiato lo statuto. Potrebbe voler dire che ogni volta che cambia il vertice, a seconda della parte politica, si va a modificare le regole al Molina. Credo che l’associazione delle case di riposo sia già intervenuta per censurare quanto fatto dal commissario del Molina“.

C’è perplessità, ma si potrebbe dire anche un po’ di diffidenza, da parte dell’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari verso Carmine Pallino, il commissario nominato dalla Regione al Molina che ha affermato di avere quasi pronta una proposta per modificare la governance della Fondazione. Pallino ha spiegato a Varesenews che il punto debole della Fondazione Molina è proprio quello: chiunque venga nominato, può fare quel che vuole senza controlli. Detto in maniera un po’ brutale.

Molinari non commenta la eventuale futura proposta su chi nominerà i vertici e li controllerà, ma commenta invece gli atti di questi giorni: è abbastanza chiaro che non ha gradito alcuni interventi fatti sullo statuto dallo stesso commissario. Il dottor Pallino a Varesenews ha riferito di aver cambiato ad esempio le regole che avevano permesso a Christian Campiotti di effettuare operazioni finanziarie, ma non è voluto entrare nello specifico.