Monossido di carbonio: 83enne muore in lavanderia

croce verde svizzera

Sembrava un semplice malore, e invece la donna era morta per una fuga di monossido di carbonio.

Il fatto è successo questa mattina nel quartiere Davesco Soragno di Lugano. Poco dopo le 9,30 è stato lanciato l’allarme per una donna colpita da malore nella lavanderia di uno stabile in via Cantonale.

Quando i soccorsi sono arrivati si è accertato che la donna, una cittadina svizzera di 83 anni, era deceduta a causa di una fuga di monossido di carbonio.

La Polizia cantonale ha aperto un’inchiesta per chiarire quanto avvenuto, in particolare per verificare un possibile malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano.

Gli inquilini sono stati evacuati dall’edificio fino alla conclusione dell’ispezione.