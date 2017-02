Montagna e droga, le mozioni in Consiglio

La montagna \"impacchettata\"

Ampliare a tutti i territori disagiati della Lombardia, individuati attraverso criteri geografici, demografici e orografici oggettivi, gli incentivi per l’accesso ai servizi sociosanitari, ora riservati unicamente all’ATS della Montagna (che comprende i territori del Medio e Alto Lario, Valle Camonica, Valtellina e Valchiavenna).

La richiesta è contenuta in una mozione illustrata dal Consigliere Angelo Capelli (Lombardia Popolare). In particolare, il documento chiede che il progetto per la presa in carico delle cronicità in zone di montagna (A.R.N.I.C.A), che ora coinvolge 168 Comuni degli ambiti distrettuali di Bormio, Tirano, Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Dongo, Menaggio e Breno venga esteso ad altri territori in ragione delle oggettive difficoltà di accesso ai servizi sanitari e di assistenza.

Unanime invito alla Giunta per la sensibilizzazione dei giovani sui danni delle droghe e per la prevenzione del loro consumo. L’opera di informazione e prevenzione – si legge nel documento approvato dal Consiglio su proposta di Michele Busi (Patto Civico Ambrosoli) e illustrato da Daniela Mainini – andrà realizzata soprattutto nelle scuole e nei luoghi di aggregazione. L’età del primo accesso a eroina e cocaina si è infatti abbassata, già nel 2013, a 14 anni e – secondo lo studio svolto dalla sezione italiana di ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) con il CNR – tra i quindicenni l’eroina è la droga pesante più diffusa, anche grazie al suo prezzo, che si è significativamente abbassato negli ultimi 20 anni.

L’Aula ha invece respinto una mozione del Consigliere Chiara Cremonesi (Sel) che chiedeva di sanzionare come reato di apologia di fascismo la vendita di oggetti con immagini fasciste e di escludere dal calendario regionale delle fiere e delle sagre quelle manifestazioni che abbiano ospitato banchetti commerciali con gadget di questo tipo.