Monte Orsa più sicuro con il defibrillatore della Protezione civile

Attività e iniziative della Protezione civile di Saltrio

La Protezione civile di Saltrio ha raggiunto l’obiettivo che si era posta: grazie alla Castagnata benefica organizzata il 6 novembre scorso, il gruppo è riuscito ad acquistare un defibrillatore.

Non solo: tutti i suoi volontari del Gruppo sono stati formati e abilitati all’uso dell’apparecchiatura salvavita.

Un passo avanti importante per la sicurezza, in un’area come quella del Monte Orsa e Monte Pravello percorsa, soprattutto nel fine settimana, da sportivi ed escursionisti, e oggetto di una serie di iniziative per renderla polo di un turismo naturalistico e sportivo per tutta l’area della Valceresio.

“Ora tutte le domeniche mattina lo porteremo sempre con noi al rifugio Pravello – spiega il coordinatore Amos Faccoli - e ovunque ci sarà uno di noi in servizio ci sarà il defibrillatore. Sperando, ovviamente, che non serva mai!”.