Monumenti al buio, Legnano si illumina di meno

La trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2 ha lanciato anche quest’anno la campagna “M’illumino di meno” per sensibilizzare cittadini e istituzioni su tematiche importanti come quelle del risparmio energetico, della mobilità sostenibile e, più in generale, del rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa si avvale dell’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, dell’adesione del Senato e della Camera dei Deputati, del Patrocinio del Parlamento Europeo e dell’adesione di centinaia di Comuni in tutta Italia. Le tematiche su cui “M’illumino di meno” ci chiede di riflettere trovano da anni anche l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Legnano.

Domani, venerdì 24 febbraio 2017, è il giorno che Caterpillar ha scelto per la tredicesima edizione della campagna di sensibilizzazione. In questa giornata, come consuetudine, nel tardo pomeriggio, si chiede di spegnere per mezz’ora le luci nelle case, negli uffici, in alcuni musei e attorno ad alcuni monumenti simbolo del nostro Paese. Si tratta dunque di un appuntamento che ogni anno vuole favorire una riflessione sull’importanza delle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente.

Il Comune di Legnano, rispettando una consuetudine iniziata fin dalla prima edizione, spegnerà perciò le luci scenografiche di piazza San Magno, piazza Monumento e del Castello per l’intero weekend lasciando accese solo le luci di illuminazione pubblica ordinaria.

