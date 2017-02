Moreno Cova si candida per Arnate-Madonna in Campagna

Gallarate

Prosegue la presentazione dei gallaratesi che si mettono in gioco per le Consulte rionali di Gallarate: tra i candidati per la Consulta Arnate-Madonna in Campagna (quartieri Sud della città) si candida anche Moreno Cova.

Venditore in un magazzino di materiali tecnici, ha alle spalle alcune esperienze associative e legate alla città: oltre alla partecipazione ad un Meet Up pentastellato,«da un anno e mezzo sono in Legambiente e faccio parte anche del Comitato contro l’ospedale unico Busto-Gallarate» (tema che, tra l’altro, tocca di riflesso in particolare la zona Sud della città).

«Quel che m’interessa è potermi spendere per il mio quartiere» spiega Cova (che risiede a Madonna in Campagna). Temi emergenti? «Mi hanno segnalato le case dell’Aler veramente rovinate, dopo una incuria di anni. Vorrei mettere l’attenzione su via Aleardi, la strda di collegamento con l’Amsc, che veramente pericolosa e malmessa, ci sono stati anche incidenti mortali. E poi altro tema che mi sta a cuore è la messa in sicurezza delle rotonde di via Torino: anche qui abbiamo visto molti incidenti gravi anche lo scorso anno».

Come agirà se sarà eletto? Quali sono le priorità? «Prima di tutto partirei dall’ascolto e dai suggerimenti dei cittadini. Poi mi dedicherei anche al tema della sicurezza e al recupero dei parchi pubblici».