Moreno Delsignore arriva alla Casa della Musica

A Milano e Varese si aggiunge anche Busto Arsizio tra le mete dei tour turistici dedicati allo stile Liberty. Grazie alle sue ville padronali, simbolo di un'epoca di grande sviluppo non solo industriale, la città può ritenersi parte integrante di questo

Sabato 11 febbraio alle ore 17.30, Moreno Delsignore sarà ospite dell’Associazione Musicale Rossini alla Casa della Musica (Villa Ottolini-Tosi) per presentare una lezione-concerto dal titolo “I Colori della voce nel mondo pop e rock”.

Moreno Delsignore è attivo sulla scena musicale nazionale in qualità di cantante, autore, produttore e speaker. Ha partecipato al Festival di Castrocaro e al festival “Hot Music – Sonoria” in cartellone con nomi del calibro di The Cure, Jimmy Page e Robert Plant, Terence Trent D’Arby, Sheryl Crow. Vanta collaborazioni con Maurizio Vandelli (L’Equipe 84), Gatto Panceri, Bob Catley (Magnum) Vinnie Burns (Ultravox, Asia). Ha al suo attivo 3 album e curato numerose produzioni discografiche e, in qualità di autore, ha scritto oltre 200 brani editi.

Ha tenuto numerosi seminari di fisiologia applicata e tecnica vocale, di canto di posizione e movimenti minimi, di tecnica vocale e liberazione emozionale. La sua attività didattica lo ha visto impegnato in vari istituti tra cui il MAS di Milano. E’ docente di canto pop/rock/soul presso l’Associazione Musicale Rossini di Busto Arsizio.