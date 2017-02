Moresco nuovo presidente provinciale ANB

Domenica 19 febbraio 2017 presso la sede ANB di VARESE si é svolto il congresso annuale provinciale al quale erano presenti il Consigliere Nazionale Caletti, i Consiglieri Regionali Baila e, Cortellezzi , i Consiglieri Provinciali il presidente provinciale uscente Boni e il suo vice Moresco, i Presidenti di sezione di: Busto Arsizio , Cislago , Gallarate , Lonate Pozzolo,Luino , Morazzone , Origgio, Saronno, Somma Lombardo ,Tradate ,Vergiate ,Varese per il rinnovo delle cariche sociali;

Qui sotto il riepilogo dei risultati per l’elezione del Presidente, Vice Presidente e Consiglio Provinciale di Varese:

Alberti GianPiero 293 voti

Bravin Maurizio 91

Cannizzaro Pietro 60

Di Giano Giuseppe 200 Vice Presidente

Mainardi Marco 190

Miuzzo Francesco 137

Moresco Gianfranco 417 Presidente

Panizzon Virgilio 233

Radaelli Fabio 290

In data 21/2 è stato riconfermato il segretario provinciale Antonello Frizzi

Moresco dice:

Carissimi Presidenti

è doveroso il mio ringraziamento a tutti voi che con il voto di domenica mi avete dato la vostra fiducia,

sicuramente farò tutto il possibile per non deludere le vostre aspettative e la fiducia da voi ripostami,

ringraziando per la vostra partecipazione; un ringraziamento al presidente del Congresso Carlo Cortellezzi e ai componenti della commissione elettorale e scrutatori, al presidente uscente Sergio Boni e

tutto il consiglio con cui ho passato dei momenti che porterò sempre con me. Grazie di cuore a tutti voi

Durante il congresso sono stati consegnati a 4 bersaglieri gli attestati ANB Provinciali perchè iscritti dal 1967 vantando una appartenenza all’associazione 50ennale, essi sono:

BERS.GALLONI ROBERTO BERS.DESPERATI GIOVANNI BERS.CAIMI ENRICO della sezione di Lonate Pozzolo mentre BERS. CASTIGLIONI CLAUDIO della Sezione di Busto Arsizio.