Muore mentre assiste il suocero malato

Dramma in pieno centro a Legnano: una donna di 58 anni, da lungo tempo impegnata nell’assistenza quotidiana del suocero ammalato, è stata ritrovata morta per un malore, vegliata dall’anziano che ormai da alcuni giorni viveva in stato confusionale e senza più assistenza.

(foto: Legnanonews)

È successo in Corso Magenta a Legnano: l’anziano e la donna erano entrambi vedovi e soli, la nuora usciva poco dall’appartamento ma passava spesso in un bar vicino per scambiare quattro chiacchiere. Da martedì non l’avevano più vista.

Allarmati, i vicini hanno lanciato l’allarme. Così, attorno alle 14, l’intervento della Polizia Locale e dei vigili del fuoco con la scoperta del suo cadavere nell’abitazione, dove era presente il parente 89enne.

