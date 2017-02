Muore un’insegnante colpita da meningite

apparecchi laser operazione sala operatori

Una donna è morta all’ospedale San Paolo di Milano a causa della meningite. Si tratta di un’insegnante di 54 anni che era giunta ieri, mercoledì 8 febbraio, in ospedale in condizioni molto gravi: gli organi più importanti erano già compromessi.

Non è ancora chiaro, al momento, il ceppo che ha provocato il decesso della docente milanese, insegnante all’Istituto superiore Curie Sraffa di Milano. Per questo, le autorità sanitarie stanno eseguendo la profilassi ad ampio spettro su tutte le persone che hanno avuto contatti negli ultimi giorni: «Siamo in attesa dei riscontro degli esperti – ha dichiarato l’assessore regionale Gallera - per procedere di conseguenza a un eventuale ampliamento dei contatti da sottoporre a profilassi. Assicuro alle famiglie degli studenti che metteremo in campo tutte le azioni necessarie per garantire l’incolumità dei ragazzi».

«Mi preme ribadire ancora una volta – ha sottolineato l’assessore – che il sistema di sorveglianza regionale delle malattie infettive permette di identificare e controllare efficacemente lo sviluppo delle malattie infettive. E che per quanto riguarda il Meningococco, non vi è alcuna emergenza o epidemia».

