Museo Gianetti gratis ai saronnesi una volta al mese e per l’occasione si può partecipare a un corso di disegno. È quello che propone la direzione del museo cittadino, che ospita una collezione unica di ceramiche d’epoca.

«Pensiamo che un museo debba essere un luogo di incontro e di scambio culturale, un posto dove le persone si possono trovare, dove possono scoprire la bellezza dell’arte – spiegano dalla direzione del museo -. Crediamo che l’arte sia un importante mezzo di conoscenza di se stessi e del mondo, della società in cui viviamo, ma anche che

spesso sia percepita come un’isola lontana dalle persone. Per cercare di avvicinare le distanze tra il museo e il territorio abbiamo pensato di proporre queste due importanti iniziative».

Il secondo sabato di ogni mese a partire dall’11 febbraio 2017 dalle ore 15 alle 19 l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti i cittadini saronnesi. Per poter accedere è sufficiente presentarsi in museo con un documento d’identità e compilare un modulo con i propri dati.

“Imparare l’arte attraverso il fare” è il motto che guida da sempre la nostra sezione didattica. Sempre il

secondo sabato del mese saranno messi a disposizione carta, matite e piccoli esercizi per chi ha sempre

desiderato imparare a disegnare o per chi già disegna e vuole avere dei consigli. Nelle sale del museo si

potrà disegnare dal vero o eseguire esercizi ispirati dall’ambiente circostante.