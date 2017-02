Nasce il polo museale del sacro Monte, per vivere meglio l’arte del Borgo

Museo Baroffio

E nato il nuovo Polo Museale del Sacro Monte di Varese, creato dall’unione di tre luoghi identificativi del Sacro Monte: il Museo Baroffio e del Santuario, la Casa Museo Lodovico Pogliaghi e la Cripta.

Il nuovo polo museale si “metterà in mostra”a partire dalla riapertura dei musei, in questi giorni di marzo, e garantirà ai visitatori una più ampia e coordinata offerta culturale, consentita e facilitata da un lavoro di coordinamento e sinergia fra le diverse realtà e dall’unificazione della bigliettazione e degli orari di apertura e visita: con la nuova struttura a Polo, i tre musei rimarranno aperti al pubblico da marzo a novembre 2017, tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 18:00.

Il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario riapriranno al pubblico sabato 4 marzo 2017, mentre la riapertura della Casa Museo Lodovico Pogliaghi è invece prevista per sabato 18 marzo, con già un evento: nella giornata di domenica 19 marzo si terrà infatti la presentazione del libro “I Rigola. Scultori per il Duomo di Milano” a cura di Carlo Marelli, che si aprirà con il saluto istituzionale di Don Alberto Rocca e si chiuderà con un focus sulla Porta del Duomo di Milano.

La Cripta seguirà i nuovi e rinnovati orari di apertura del Museo Baroffio, garantendo una maggiore fruibilità della stessa. La biglietteria della Cripta sarà spostata all’interno dello stesso Museo ed entrambi saranno visitabili, oltre al sabato e alla domenica, anche infrasettimanalmente da mercoledì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00

BIGLIETTI IN COMUNE, UN NUOVO MODO PER VEDERE I MUSEI DEL SACRO MONTE

Altra importante novità è data inoltre dall’introduzione di una nuova ed unica bigliettazione per i tre musei: sono stati introdotti il biglietto cumulativo per i tre musei (12 euro) e il cumulativo famiglia sempre per i tre musei (36 euro). I musei coinvolti nel biglietto possono essere visitati nell’arco di sei mesi.

Per quanto riguarda la bigliettazione ordinaria, queste sono le tariffe saranno le seguenti:

– Biglietto intero per singolo museo: 5 €

– Biglietto ridotto per singolo museo (per bambini 4-12 anni, per gruppi sopra le 10 persone e per convenzioni attive): 3 €. Il costo ridotto per le visite guidate in Cripta è previsto per bambini dai 4 ai 12 anni

– Biglietto famiglia per singolo museo (2 adulti + 2 bambini): 12 €

– Biglietto gratuito: bambini 0-4 anni, disabili, guide turistiche nell’esercizio della professione

RIAPRE ANCHE IL CENTRO ESPOSITIVO MONSIGNOR MACCHI ALLA PRIMA CAPPELLA:

IN MOSTRA LE SANTE MARTIRI

Il Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla prima cappella continuerà a mantenere il suo orario di apertura e accoglienza al turista, visitatore e pellegrino: tutti i sabati e le domeniche dalle 9.00 alle 16.00 ad ingresso libero.

Il visitatore potrà ricevere informazioni di tipo turistico e culturale sul Sacro Monte di Varese e potrà visitare la ricca collezione d’arte appartenuta a Mons. P. Macchi, esposta nei suoi ambienti.

Leggi anche Varese - Le sante martiri riaprono il centro espositivo del sacro Monte

In occasione della sua riapertura, sabato 4 marzo, si terrà alle 16.00 l’inaugurazione della mostra Segni del Sacro: Sante Martiri – Donne forti di ogni tempo della giovane artista Francesca Vitali Boldini. Mercoledì 8 marzo alle 18.00, inoltre, sempre presso il Centro Espositivo e in linea con il messaggio della mostra temporanea esposta fino al 7 maggio, si terrà l’incontro Donne di ogni tempo: dialogo e visita alla mostra con la presentazione delle opere da parte dell’artista e interventi di approfondimento e sensibilizzazione sulla tematica della violenza sulle donne, tenuti dal Maggiore Gerardina Corona, Comandante della Compagnia Carabinieri di Varese, dall’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Varese, Rossella Dimaggio, e dalla Consigliera di Parità provinciale, Luisa Cortese.

Per maggiori informazioni: 328.8377206 – info@sacromontedivarese.it www.sacromontedivarese.it