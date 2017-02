pittori, quadri, dipinti, sculture

Nasce il Premio Arte Carlo Farioli promosso dall’associazione culturale che porta il nome del grande artista di Busto Arsizio. Con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, l’iniziativa culturale nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte e gli artisti contemporanei e si intitola all’artista Carlo Farioli, scomparso nel 2013, che è stato parte integrante della cultura artistica della sua città, Busto Arsizio.

Per questo particolare legame e per il sentimento di fede che lo animava, l’Associazione culturale a lui dedicata ha deciso di istituire nel 2017 la Prima edizione del Premio Arte Carlo Farioli, in occasione del cinquecentesimo anniversario della posa della prima pietra del santuario Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio (1517), individuando nel titolo «… Ecco tua Madre …» la tematica di questa edizione, oltre i confini della religione e della fede.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti residenti in Italia, senza limiti di età, agli studenti degli Istituti d’arte e delle Accademie. Si richiede la realizzazione di un’unica opera aderente al tema dell’edizione: pittura, scultura-installazione, fotografia, video arte. Una Commissione Curatoriale individuerà le opere selezionate per la mostra collettiva che si svolgerà dal 6 al 14 maggio 2017 a Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio.

Durante la mostra sarà possibile votare gli artisti direttamente in mostra, oppure on line attraverso la galleria fotografica che verrà pubblicata sul sito www.farioliarte.it e sui social network del Premio.

Da questa votazione verranno selezionate le 20 opere che saranno esposte presso la sede dell’Associazione Spazio Arte Carlo Farioli, dal 21 maggio al 24 giugno 2017. La Cerimonia di Premiazione del concorso avverrà il giorno 24 giugno 2017. 1° Premio: Acquisizione dell’opera all’interno delle Raccolte Civiche di Busto Arsizio, Targa di riconoscimento e mostra personale presso “Spazio Arte Carlo Farioli”.

Il regolamento completo sul sito