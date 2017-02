Nasce lo spazio dedicato a mamme e neonati

apparecchi laser operazione sala operatori

“SONO QUI CON TE”, spazio aperto gratuito per mamme e neonati 0-6 mesi dove ogni donna con il proprio bambino potrà trascorrere il tempo che vuole in compagnia di altre donne, fare domande, fare qualcosa per sé e/o per il proprio piccolo o semplicemente non fare nulla, in tranquillità, senza fretta.

Questo è il progetto che partirà lunedì 27 febbraio, presso il Centro Sociale di Luvinate, su iniziativa de “Il Melograno”, Centro informazione maternità e nascita, associazione nazionale di promozione sociale senza scopo di lucro che opera a Gallarate dal 01 Marzo 1984 nel campo dell’informazione e del sostegno durante la gravidanza, il parto, il puerperio e la prima infanzia.

E’ sempre maggiore la necessità di creare spazi diffusi sul territorio, dove i neo genitori possano acquisire maggiore fiducia nelle proprie competenze nonché svilupparne di nuove, in un contesto di completa accoglienza e disponibilità all’ascolto, con l’obiettivo di educare alla consapevolezza dell’importanza della relazione genitoriale e di scoprire la piacevolezza dell’essere genitori.

Da qui la collaborazione tra l’Amministrazione di Luvinate e l’associazione “Il Melograno” sancita nei giorni scorsi da un’apposita delibera della giunta. Lo Spazio Aperto SONO QUI CON TE verrà inaugurato LUNEDI’ 27 FEBBRAIO alle ore 9.45 presso il CENTRO SOCIALE di LUVINATE, Piazza Don Luigi Sironi.

Queste le proposte che Il Melograno porterà sul territorio:

SPAZIO PRIME RELAZIONI 6-12 MESI: Un luogo di incontro e di scambio su tematiche educative e di accudimento per gli adulti ed un luogo di sperimentazione di prime relazioni in un contesto di gioco per i bambini.

MASSAGGIO INFANTILE 0-12 MESI: il massaggio come esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e il proprio bambino. Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione. Aiuta a scaricare e dare sollievo alle tensioni e favorisce lo stato di benessere del piccolo.

DAL LATTE ALLE PAPPE: un percorso per accompagnare i genitori nel delicato passaggio all’alimentazione complementare, nel rispetto dei bisogni di ogni singolo bambino e di un sano stile alimentare.

PICCOLI BAMBINI CRESCONO: incontri tematici intorno ai temi riguardanti i bambini e le bambine dai 12 ai 36 mesi.

DEDICATO AI GEMELLI: spazio dedicato a genitori e ad operatori che si occupano di gemellarità, per affrontare problematiche di carattere pedagogico specifiche.

MAMMA DI NUOVO: gruppi di discussione per donne alla seconda gravidanza dove affrontare insieme i temi che accompagnano questa nuova esperienza: preparare i bambini e le bambine al nuovo arrivo, le domande sulla capacità dei genitori di moltiplicare amore, il rapporto di coppia che di nuovo si trasforma.

Per informazioni chiamare il numero 0331701542 oppure il 3396059014 o scrivere a melograno_gallarate@virgilio.it