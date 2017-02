Nasce “Partecipare insieme 2.0″ a sostegno di Laura Cavalotti

I luoghi visitati dal141Tour nella tappa di Tradate il 1° giugno 2015

«Nel momento in cui i partiti tradizionali attraversano un periodo di difficoltà, solo la forza di tutti i cittadini innamorati della propria città e interessati al futuro dei propri figli può dare il vero valore aggiunto nella gestione della cosa pubblica, senza schieramenti solo ideologici e avendo nel cuore il meglio per il territorio che ci appartiene e in cui siamo cresciuti. Con questa determinazione fortemente civica si presenta “Partecipare Insieme 2.0”». Con queste parole si presenta la nuova lista civica, prosecuzione della precedente “Partecipare Insieme Tradate” a cui lo stesso nome si riferisce.

«Non dobbiamo dimenticare chi, dal 2012, ha messo a disposizione il proprio tempo, il proprio sapere, le proprie competenze contribuendo a interrompere un predominio politico durato 20 anni con effetti negativi, ancora tangibili, lasciati in eredità all’attuale Amministrazione – spiegano proprio dal gruppo civico -. Il verbo partecipare è alla base operativa di una lista composta di tanti volti e voci nuove provenienti da contesti e trascorsi diversi, con alcuni componenti della lista precedente. Tutti decisi a stringersi attorno all’attuale Sindaco Laura Cavalotti, protagonista di un lavoro certosino e lontano dai riflettori che ha riportato la nostra Tradate a essere una città con tutti i conti a posto e quindi pronta ad assumere quel ruolo di centralità che le compete».

«Questi 5 anni sono serviti a correggere gli errori del passato e a preparare il terreno per poter finalmente guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza – aggiungono dal Gruppo -. La lista “Partecipare Insieme 2.0” composta di cittadini per i cittadini, rappresenta la scelta migliore per riuscire ad avere una visione reale del mondo che ci circonda e realizzare qualcosa di veramente entusiasmante per la Tradate di domani. Quindi se anche tu vuoi diventare protagonista di questo grande progetto fatto di idee e di voglia di mettersi in gioco seguici sulla nostra pagina Facebook “Tradate Insieme” o contattaci all’email partecipareinsieme2.0@gmail.com

Siamo pronti e desiderosi di accogliere ogni spunto certi che solo nel confronto con gli altri possa crescere l’impegno e il valore complessivo dei cittadini tradatesi»