“Nel caos di stanze stupefacenti”, il nuovo disco di Levante

Levante, il nome che da oltre tre anni ricorre sulle bocche del pubblico e degli addetti ai lavori come la migliore se non l’unica novità femminile sulla scena pop è ormai una certezza consolidata.

L’accoglienza riservata a “NON ME NE FREGA NIENTE”, primo brano estratto dal nuovo disco in uscita il 7 aprile, è stata trionfale: consensi unanimi per la canzone – diffusa solo sulle piattaforme online – e il videoclip (entrato #1 tendenze su YouTube, oltre 400.000 visualizzazioni in pochi giorni e immediato trendtopic su twitter); dibattito acceso per via dei temi del brano, una sorta di sarcastico “manifesto del disimpegno” in tempi di clic facile ma di sostanziale pigrizia nei confronti della vera partecipazione.

Insieme al brano, Levante stessa ha svelato sui social network il titolo del suo nuovo album, in uscita il 7 aprile: “NEL CAOS DI STANZE STUPEFACENTI”, un titolo il cui significato, in parte già svelato attraverso l’allusione al caos contenuta nei suoi hashtag e nel suo libro, prenderà forma con gli indizi lasciati spontaneamente dalla cantautrice in una sorta di “caccia al tesoro” linguistica, estetica e di significato che sempre ha contraddistinto la sua formula espressiva.

“Non so perché caddi in quel buco nero. L’orizzonte degli eventi dove tutto ciò che va non ritorna. Mi sentii così, per mesi e mesi. Aggrappata alle sole mura di una stanza, la mia stanza. Non seppi aprire la porta, non seppi mai arrivare alla maniglia che mi avrebbe salvata. Non serviva una mano, serviva una maniglia per aprire un varco dentro quel caos e fuggire. Fuggire da me. Non ci fu serratura, non ci furono chiavi, non ci furono finestre… ci fu solo la musica NEL CAOS DI STANZE STUPEFACENTI”

Infine, è notizia di ieri confermata dalla classifica ufficiale pubblicata sulle pagine culturali del Corriere della Sera, che “SE NON TI VEDO NON ESISTI”, il primo romanzo di Levante edito da Rizzoli e già alla quarta ristampa dopo due settimane, è entrato al 15mo posto delle vendite generali della narrativa italiana. Un’ulteriore conferma delle doti di una autrice, cantante e performer che ha sempre fatto della sua verità una necessità espressiva ed estetica irrinunciabile e che sta iniziando a cogliere i frutti di un lavoro coltivato nel caos delle sue stanze ma anche dal vivo e sul palco.

Levante infatti sarà nuovamente anche live nelle principali città italiane nel mese di maggio, queste le date di NEL CAOS TOUR:

4 maggio ROMA – Atlantico live

5 maggio PERUGIA – Afterlife live club

6 maggio BOLOGNA – Estragon Club

12 maggio RONCADE (TV) – New Age club

13 maggio VENARIA REALE (TO) – Teatro Concordia

16 maggio MILANO – Alcatraz

Prevendite disponibili su Ticketone:

http://bit.ly/nelcaosLEVANTE