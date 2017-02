Nel centro storico arrivano nuove fogne e pavimentazione in pietra

Bisuschio - Lavori nel centro storico (febbraio 2017)

Cantieri aperti a Bisuschio per la prima fase di un grosso intervento di sistemazione e ammodernamento del centro storico che interessa l’asse centrale del nucleo antico del paese. Interessate, in questa prima fase le vie Garibaldi, Ariosto e Vallazza.

“L’intervento più importante dal punto di vista strutturale è il rifacimento della fognatura – spiega il sindaco Giovanni Resteghini – con lo sdoppiamento e la separazione di acque bianche e acque nere. Conclusa questa prima fase di lavori verrà sistemata la parte acquedotto, poi interverranno Enel, Telecom e società del gas per il ripristino dei servizi di loro competenza. Infine nelle vie interessate verrà posata una nuova pavimentazione in beole e porfido rosso di Cuasso al Monte”.

Il cantiere, che durerà qualche settimana, interferisce in modo significativo sulla vita del centro paese, a partire dal fatto che il cantiere impedisce agli abitanti delle corti che si affacciano sulle vie interessate di entrare e uscire con l’auto dalle proprietà. “Non c’erano alternative possibili – spiega Resteghini – le strade sono strette e andavano chiuse. Abbiamo però cercato di ovviare ai disagi dei residenti stringendo un accordo con la proprietà di Villa Cicogna che ci permette di utilizzare il suo parcheggio per le auto degli abitanti del centro storico”.

I lavori, che dureranno qualche settimana, sono monitorati anche dalla Soprintenza dei beni archeologici della Lombardia, dal momento che durante gli scavi preliminari nei pressi della chiesa di San Giuseppe sono state rinvenute tracce di vecchie sepolture.

“Proprio dove abbiamo scavato per far riemergere la vecchia fogna è stata trovata una tomba composta da due lastre in pietra, e un corpo risalente a circa 300 anni fa – spiega il sindaco – Questo se da una parte è un guaio, perché può rallentare i lavori, dall’altra è un aspetto interessante, che può darci nuove informazioni sulla storia di Bisuschio”.

Conclusa la prima fase, il progetto di riqualificazione proseguirà l’anno prossimo, portando le nuove fogne fino al raccordo centrale sotto la provinciale.