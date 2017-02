Nel Giorno del Ricordo la memoria dell’esodo istriano-dalmata

Anche la provincia di Varese, nelle città e nei paesi, celebra il Giorno del Ricordo con una serie di iniziative che comprendono approfondimenti storici, commemorazione, testimonianze (nella foto: esuli di Pola all’imbarco sul piroscafo Toscana).

Tutti gli appuntamenti per il Giorno del Ricordo 2017 in provincia di Varese

A Varese il comitato spontaneo 10 febbraio propone il “corteo commemorativo per le vittime delle foibe”, dalle 19 in piazzale Trieste (stazione FS).

Busto Arsizio accolse gli esuli istriani che trovarono nuova casa in alcuni quartieri della città: diverse le iniziative per il Giorno del Ricordo, per ricordare l’esodo e il contributo degli istriani alla crescita della città. Vedi qui.

Gallarate per il Giorno del Ricordo propone un incontro di taglio storico, con il professor Robertino Ghiringhelli. Qui tutte le informazioni.

A Saronno in programma per il Giorno del Ricordo una Messa e una commemorazione al monumento Vittime delle foibe e dell’esodo. Vedi qui.

Iniziative per il Giorno del Ricordo anche a Luino: qui le informazioni sulle iniziative a Luino e Mesenzana.



A Legnano, nello spirito della Legge, per il Giorno del Ricordo viene proposto un incontro storico su “I confini nord-est e l’esodo di Giuliano Dalmata” con il prof. Marco Cuzzi. L’osteria sociale La Tela di Rescaldina onora il Giorno del Ricordo con un incontro di taglio storico, con il professor Giorgio Vecchio: qui tutte le informazioni. Sempre nell’Alto Milanese una mostra a San Vittore Olona, vedi qui.

Il Comune di Arcisate propone una mostra storica sul Giorno del Ricordo: vedi qui.

Fagnano Olona per il Giorno del Ricordo propone uno spettacolo teatrale sulle foibe: qui le informazioni.

A Cassano Magnago il Giorno del Ricordo viene celebrato con la commemorazione “delle vittime delle foibe”. Qui le info.

Che cos’è il Giorno del Ricordo

Dalla Legge istitutiva del 2004, articoli 1 e 2:

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.

Tutti gli appuntamenti del Giorno del Ricordo 2017 in provincia li trovate qui