“Nel mare ci sono i coccodrilli”, dall’Afghanistan al palco del Nuovo

Raccontare un viaggio con una scenografia minimalista: sembra quasi un ossimoro lo spettacolo teatrale che sarà in scena al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna sabato 11 febbraio alle ore 21.

Su adattamento e regia di Fabio Geda e Christian Di Domenico, “Nel mare ci sono i coccodrilli” si propone infatti di rappresentare, attraverso soltanto una sedia sul palco come scenografia, la vera storia di Enaiatollah Akbari, uno dei tanti bambini ad emigrare dall’Afghanistan, “costretti a barattare la propria innocenza in cambio della sopravvivenza”. In scena il solo Christian Di Domenico, attore formatosi alla Scuola di Teatro di Bologna e alla Paolo Grassi di Milano.

Si tratta di un viaggio di formazione in cui il bambino diventerà uomo, portando sempre con sé le parole del padre e le promesse fatte alla madre. Uno spettacolo toccante che racconta uno dei tanti drammi contemporanei: le migrazioni di milioni di individui in fuga dai territori devastati dalla guerra.

Per prenotazioni: all’indirizzo mail teatronuovo@micgallarate.it oppure telefono al n. 0331 245580; Teatro Nuovo, via Leopardi, Gallarate.