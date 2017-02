Nel mondo magico del regista Raffaele Schettino

cinema film pellicole locandine

Il cinema Sociale di Luino propone l’appuntamento “incontro con l’autore”. Gli incontri sono in programma il 1° e il 10 febbraio.

Si inizia il 1° febbraio alle 21, con Raffaele Schettino, attore e regista che presenterà “Il mondo magico”, vincitore del premio platinum al festival indipendente di Houston. Il film racconta la storia d’amore e gelosia di Gianni Tina e Teresa durante la seconda guerra mondiale che condizionerà la loro vita.

Il 10 febbraio invece sarà la volta della Regista Viviana Lentini e del produttore .Simone Pulcini che presenteranno 4021. Il film racconta la storia della dura realtà di un agente di commercio che vive sulla sua pelle la crisi economica in tutta la sua violenza e su come sopravvivere ad essa. In tutte due le occasioni gli autori saranno lieti di parlare e dibattere con il pubblico in sala. Il cinema non è solo visione passiva, ma è anche condivisione. per informazioni chiamare il 0332.511.779 o il 330.295858 o il 333.36561127 oppure visitare la pagina facebook Cinema Sociale Luino – Nuova gestione.