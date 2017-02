Nesli & Alice Papa e Lele incontrano i fan

musica generica

Doppio appuntamento al negozio Varese Dischi di Galleria Manzoni. Il festival di Sanremo è alle porte e alcuni dei protagonisti che vedremo in gara sul palco dell’Ariston, finita la kermesse, faranno tappa anche a Varese per incontrare i fan.

Lunedì 13 febbraio, alle 14 e 30, l’appuntamento è con Nesli & Alice Papa, coppia che vedremo duettare sul palcoscenico sanremese. I due cantanti saranno a Varese per presentare il loro ultimo disco e firmare autografi.

Martedì 21 febbraio, alle 15 invece l’appuntamento è con Lele, il giovane cantante in gara tra le Nuove Proposte ed ex concorrente di The Voice.