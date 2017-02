Neve venerdì anche a quote basse

la neve, con un po\' di azzurro.....

Non sarà una grande nevicata, ma arriverà, in collina e a quote anche più basse, sulla pianura pedemontana della Lombardia, dove scenderà qualche fiocco bagnato.

Aspettiamoci di tutto da questo inverno, anche – come dovrebbe essere la norma – una nevicata a metà febbraio, con temperature che tuttavia risultano ancora abbastanza alte e tali da scongiurare fenomeni particolarmente intensi.

LA SITUAZIONE – Questo il quadro del Centro Geofisico Prealpino: “Un vortice depressionario scende dalla Francia e si posizionerà questa sera tra Sardegna e Sicilia, dove evolverà fino a venerdì, sospingendo nuvole e aria più fredda orientale sulla pianura padana. Cieli probabilmente grigi anche nel fine settimana a causa di correnti meridionali sospinte da una bassa pressione in formazione sul Portogallo.”

PREVISIONI – Oggi, mercoldì cielo molto nuvoloso o coperto con eboli piogge intermittenti o pioviggini, limitate a Piemonte e Lombardia occidentale, e nevischio su Alpi e Prealpi oltre 800m di quota circa.

Domani, giovedì giornata nuvolosa con pioviggini nella notte e fino al primo mattino su Piemonte, Varesotto e Lario con nevischio oltre 500m, altrove asciutto. Schiarite possibili su Valtellina e Gardesano.

Venerdì cielo coperto e deboli piogge. Neve fino a quote collinari, a tratti neve bagnata anche sulla pianura pedemontana.

TENDENZA – Sabato 11 febbraio: nuvoloso ma perlopiù asciutto. Un po’ di sole in montagna. Temperature in lieve rialzo fino 6-8°C.

Domenica 12 nuvoloso. Pioviggini su Piemonte e Lombardia occidentale oppure asciutto. Schiarite sulla Valtellina.