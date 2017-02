New Trolls in concerto al teatro Galleria

musica generica

Hanno entusiasmato il pubblico con una vocalità raffinata ed un repertorio capace di spaziare dalla musica classica alla canzone d’autore. Ora, dopo alcuni anni di silenzio, alcuni membri della formazione originale dei New Trolls tornano ad esibirsi insieme mettendo fine alla lunga attesa dei loro numerosi fan. A riportarli sul palco a quasi cinquant’anni dai primi concerti andati in scena alla fine degli anni Sessanta sono stati la voglia di creare, di scambiarsi quella musicalità che ha entusiasmato il pubblico per cinque decadi ed il desiderio di aggiungere un nuovo capitolo al loro

percorso artistico.

“Notte”, il concerto in programma il 18 febbraio al Teatro Galleria non sarà insomma una semplice reunion, ma una tappa di un progetto preciso ed affascinante, che riparte proprio dai più grandi successi della storica band genovese. Nata nel 1967 come formazione progressive rock, nel corso degli anni i New Trolls si sono spostati verso sonorità più beat e pop, pur mantenendo alcuni tratti distintivi del prog-rock, come il virtuosismo tecnico e gli arrangiamenti elaborati. In trent’anni di attività la band ha pubblicato più di 25 album, prima di sciogliersi nel 1997 per lasciare spazio alle carriere soliste dei suoi componenti.

Quattro dei quali, però, hanno deciso di emozionare i fan vecchi e nuovi tornando ad esibirsi insieme. Sul palco del Galleria saliranno Gianni Belleno (batteria), Ricky Belloni (voce e chitarra), Nico Di Palo (voce e chitarra) e Giorgio Usai (tastiere).

Lo spettacolo, in programma sabato 18 febbraio, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne.