Nicoletti: “Sosta, rivoluzione negativa”

Il piano della sosta lanciato dalla Giunta Galimberti non può che essere contestato con fermezza, almeno da noi che abbiamo raccolto 1400 firme a sostegno dell’abolizione della sosta a pagamento in tutto il centro cittadino durante la pausa pranzo.

Non solo da Palazzo Estense non è mai arrivata una risposta(il minimo!) alla nostra petizione, protocollata il 7 Ottobre 2016, ma con amarezza dobbiamo constatare che di quella promessa, ossia della sosta gratuita nella pausa pranzo in tutto il centro cittadino, non vi è proprio più traccia. Inoltre, si ipotizza addirittura la possibilità, a breve, di aumentare il costo del parcheggio proprio in quelle aree nelle quali si proponeva di introdurre almeno la sosta gratuita nella pausa pranzo.

Una “rivoluzione negativa” che non potrà che peggiorare la situazione, già di per se non rosea, del commercio varesino. Invitiamo , dunque, la Giunta varesina a fornire una risposta concreta alla nostra petizione, introducendo la gratuità della sosta in tutte le vie cittadine durante la pausa pranzo ed impegnandosi, contemporaneamente, a non far lievitare in alcun modo le tariffe dei parcheggi nel centro cittadino. Movimento Libero non farà cadere nel vuoto la petizione sottoscritta da 1400 persone.

Alessio Nicoletti

Movimento Libero