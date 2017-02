No al cyberbullismo: #iocliccopositivo

Foto varie

Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Luino

Ente Capofila del ProgettoSarà la Cooperativa Pepita onlus (www.pepita.it) ad accompagnarci in questo percorso educativo che coinvolgerà le scuole, quindi i ragazzi delle medie, i docenti e non per ultime le famiglie. E’ avvenuto un primo incontro con le Dirigenti scolastiche, Prof.sse Raffaela Menditto e Amedea Brignoli, rispettivamente dei plessi scolastici di Luino e di Germignaga, accompagnate da numerose docenti, alle quali è stato illustrato il percorso di formazione e prevenzione per dire “no “ al Cyberbullismo. Presente anche il Presidente di Pepita Onlus – Ivano Zoppi – che ha illustrato modalità di intervento e metodi. L’obiettivo è quello di favorire uno sviluppo di una responsabilizzazione attiva nei confronti della tematica del Cyberbullismo /Bullismo. I ragazzi saranno stimolati a produrre contenuti e strumenti da utilizzare anche in un’ottica di continuità post-intervento. Il Progetto finanziato dalla legge 285/97 (Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza) ha mantenuto un’importante caratteristica, quella di lavorare in sinergia con più soggetti, Comuni, in questo caso già appartenenti al territorio della ex Comunità Montana Valli del Luinese e le scuole, in una visione di non frantumare risorse, a dir la verità sempre più esigue.

Sempre attivo il colloquio sul territorio ed il confronto per trovare risposte ai vari problemi, come in questo caso il progetto “#iocliccopositivo”.

Ovunque si sta prendendo coscienza dei gravi danni che un utilizzo improprio dei social network e di internet stanno creando e del crescente clima di violenza che si respira on line, e si vogliono quindi individuarne le ragioni. Bisogna rimettere al centro le parole, attivare un circolo virtuoso dove le parole violente e gli insulti non riguardano la tecnologia e il cambiamento positivo che ha portato internet, bensì siamo noi che dobbiamo ritornare ad essere più“umani” e meno virtuali.

A Luino il 6 marzo 2017 alle ore 21, presso il Teatro Sociale della Città, sarà possibile partecipare ad un evento volto a sensibilizzare la pubblica opinione al fenomeno del Cyberbullismo; “#iocliccopositivo”, i ragazzi e i linguaggi dei social network: rischi ed opportunità della rete: questo è il titolo della serata, nella quale interverrà Ivano Zoppi, un incontro di in-formazione per docenti, educatori e soprattutto famiglie.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Luino, in sinergia con altre realtà territoriali e nazionali, fa parte di una filiera costruttiva che intende rendere sempre più manifesta questa nuova piaga sociale che mina le generazioni future.

Le vittime di bullismo balzano quotidianamente alle cronache per la profonda violenza subita che talvolta le induce anche a gesti estremi. Nell’epoca dei social network risulta difficile costruire relazioni tra persone fisiche e sono i più giovani a farne le spese, rifugiandosi in mondi virtuali e paralleli. La soluzione sta proprio in un’azione corale in cui ognuno di noi deve essere consapevole dei gravi danni che i ragazzi possono subire, percio’ l’evento è rivolto a tutti affinché si conosca più da vicino il fenomeno.

Nella serata, verrà presentato tutto il progetto dove i ragazzi saranno stimolati sui seguenti slogan-temi: “Parla che ti passa”, “Su internet è per sempre”, “Le parole possono uccidere” e “Se condividi non è più tuo”.

Caterina Franzetti

