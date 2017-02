“Non solo tesine” arriva a Castellanza e Varese

università aula tribunale diritto

Mentre si discute su quello che sarà la Maturità del 2018, la certezza è che nel 2017 i ragazzi avranno come in passato l’occasione di presentarsi alla commissione esaminatrice attraverso l’elaborazione di un argomento frutto di un’esperienza di ricerca e di progetto, la cosiddetta tesina. L’idea che la tesina possa essere un’opportunità da cogliere per imparare a ricercare attraverso documenti e fonti autorevoli, ha animato e anima il progetto “Non solo tesine” della Biblioteca Mario Rostoni della LIUC - Università Cattaneo che oggi compie 5 anni.

In provincia di Varese sono in programma due incontri nelle prossime settimane: a Castellanza presso la Biblioteca civica il prossimo 7 marzo alle ore 15 e a Varese, sempre in Biblioteca, il 13 marzo alle 15.

«Nell’era della “post-verità”, la necessità di acquisire una rilevante competenza informativa già nella scuola superiore diviene sempre più evidente, come argine alla continua e rapida diffusione di informazioni false che non vengono identificate e messe in discussione», premette Laura Ballestra, responsabile dei servizi di consulenza documentale della Biblioteca della LIUC che da oltre dieci anni collabora con le Scuole Secondarie di secondo grado per offrire a insegnanti e studenti percorsi di apprendimento specifici sulla ricerca documentale.

Una collaborazione che si è, poi, estesa alle Biblioteche civiche con laboratori dedicati ai ragazzi della maturità per accrescere la competenza informativa (information literacy) e quindi migliorare un approccio critico alle fonti informative per la creazione di lavori originali.

Quest’anno la Biblioteca della LIUC ha inaugurato un progetto complessivo di Information Literacy di cui “Non solo tesine” fa parte. All’interno del progetto è confermata la collaborazione con la Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia, (da anni esiste un progetto specifico di valorizzazione della documentazione del Consiglio e della sua Biblioteca), mentre permangono anche le iniziative già proposte negli anni passati nelle biblioteche civiche e nelle scuole.

I laboratori si svolgono in collaborazione con le Biblioteche civiche e Scuole superiori delle province di Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Novara, Treviso, Varese. I ragazzi possono accedere ai materiali loro riservati sulla piattaforma e-learning della Biblioteca, corso Non solo tesine. E’ possibile iscriversi e chiedere informazioni scrivendo a: lballestra@liuc.it