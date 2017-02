NonCiFermaNessuno torna all’Insubria

luca abete

Giovedì 2 marzo 2017 Luca Abete ritorna all’Università degli Studi dell’Insubria per il consueto appuntamento con il suo tour motivazionale dedicato agli studenti: #NonCiFermaNessuno.

A Varese la manifestazione si svolge nella sede del Campus universitario e prevede due momenti: alle ore 11, nell’Aula 5TM del Padiglione Morselli, via Ottorino Rossi, è in programma una conferenza spettacolo dell’inviato di Striscia sulla sua esperienza professionale, aperta agli studenti.

Alle ore 16, nell’Aula Magna Granero Porati di via Dunant 3, si terrà l’incontro“Eppure non sono un giornalista”, organizzato dal Centro di ricerca “Mass Media e Società” e dal Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, con l’intervento di Matteo Inzaghi, direttore di Rete55. L’incontro con Luca Abete propone una riflessione sulle nuove forme di “fare inchiesta” tra giornalismo e entertainment, aperta a tutti, fino a esaurimento posti.