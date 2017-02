Nube radioattiva sull’Europa, Arpa: “Nessuna preoccupazione”

Si sono create numerose preoccupazioni dopo che numerosi centri di ricerca europei avevano rilevato anomale concentrazioni di Iodio 131 nell’atmosfera del continente. Un allarme che adesso sembra definitivamente rientrato, anche se non si conoscono ancora i contorni della vicenda.

Una nube radioattiva che è arrivata anche da noi. Il Centro regionale di radioprotezione di Arpa Lombardia, che dal 1988 si occupa quotidianamente dell’attività di controllo dei livelli di radioattività in ambiente, comunica di aver rilevato traccia nel campione di gas in atmosfera prelevato tra il 23 e il 30 gennaio, comunque in concentrazioni prive di alcuna significatività dal punto di vista sanitario.

Le misurazioni sono state condotte, come di consueto, anche nelle settimane successive senza più rilevare la presenza di I-131 in aria. L’attività di monitoraggio della radioattività svolta giornalmente da Arpa Lombardia consente infatti l’individuazione precoce di eventuali situazioni incidentali, ben prima che diventino un problema per la salute. In particolare, la stazione di controllo di Milano è inserita nella rete di allerta degli incidenti nucleari, gestita da ISPRA, alla quale sono puntualmente comunicati tutti i valori misurati, ed è parte della rete europea di laboratori denominata “Ring of 5”, costituita da strutture pubbliche e di ricerca impegnate nel campo della radioprotezione e della radioattività ambientale. Con tali interlocutori ARPA rimane costantemente in contatto per gli approfondimenti in corso.