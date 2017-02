Nuova viabilità, 270 firme contro le scelte del Comune

comune di comerio

La lista Comerio Ideale, per voce del suo capogruppo Mattia Cavallini, in seguito alle numerose lamentele riguardanti la nuova viabilità indetta dal sindaco Aimetti, ha raccolto e fatto protocollare 270 firme raccolte dai cittadini affinché essa venga ripristinata.

«Invitiamo i cittadini di Comerio a partecipare all’assemblea che si terrà venerdì 10 febbraio in Comune, che sarà la sede per uno scambio diretto di opinioni con il sindaco e l’amministrazione comunale – spiega Cavallini -. Come minoranza, ci rendiamo inoltre disponibili per fare da portavoce alle segnalazioni dei cittadini, che possono essere inviate tramite email al seguente indirizzo: comerioideale@gmail.com».

